Trump lyttäsi hallintonsa teettämän ilmastoraportin: "En usko siihen – me olemme puhtaita, mutta kaikki muut maapallon paikat ovat likaisia"

"Kaikki muut maapallon paikat likaisia"

– Tällä hetkellä maamme on puhtain, mitä se on ikinä ollut ja se on erittäin tärkeää minulle. Me olemme puhtaita, mutta kaikki muut maapallon paikat ovat likaisia, se ei ole hyvä asia. Haluan puhdasta ilmaa ja puhdasta vettä, se on erittäin tärkeää, Trump totesi toimittajille.