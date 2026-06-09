Trump sanoi sopimuksen syntyvän kahden tai kolmen päivän sisällä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhansopimus lähipäivinä.

Trumpin mukaan sopimuksen suhteen käydään viimeisiä koettelemuksia. Hän kehui samassa lauseessa sopimusta erittäin hyväksi.

Aikataulusta kysyttäessä Trump sanoi sopimuksen syntyvän kahden tai kolmen päivän sisällä.

Trump ei täsmentänyt, millaisesta rauhansopimuksesta on kyse. Selvää ei ole, koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sotineet.