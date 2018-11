Trumpin kanssa riitautuneen pornotähti Stormy Danielsin asianajaja pidätettiin epäiltynä perheväkivallasta

Stormy Danielsina tunnettu Stephanie Clifford on ollut piikkinä Trumpin lihassa presidentinvaalikampanjoinnista lähtien.

Clifford on väittänyt, että hänellä on ollut vuonna 2006 alkanut seksisuhde Trumpin kanssa. Hän on hakenut mitätöintiä vaitiolosopimukselle, jossa hän lupasi vaieta väitetystä seksisuhteesta rahaa vastaan.