Trumpin haravointiylistys huvittaa Yhdysvalloissa – presidentin mukaan perinteinen suomalainen tapa ratkaisee ongelmat

– Olin Suomen presidentin kanssa, ja hän kutsui maatansa metsävaltioksi. He käyttävät paljon aikaa haravointiin, siivoamiseen ja asioiden tekemiseen. Ja heillä ei ole mitään ongelmaa, Trump sanoi vierailunsa yhteydessä.

Trumpin iskulauseeseen Make America Great Again perustuva hashtag RakeAmericaGreatAgain (Haravoi Amerikka jälleen suureksi) on tällä hetkellä varsin suosittu.

Trumpia on muun muassa arvosteltu yleistiedon puutteesta: Kaliforniassa on täysin erilainen maasto ja ilmasto kuin Suomessa, eikä haravointikommenti siksi ole järkevä. Metsien haravointia on kommentoitu myös Suomessa.