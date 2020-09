Kalifornian kuvernööri Donald Trumpille: Ilmastonmuutos on totta ja se pahentaa maastopaloja – presidentti asiasta eri mieltä

– Metsänhoidon on oltava vahvaa. Mitä tulee metsiin, niin puiden kaaduttua ne kuivuvat hyvin nopeasti, noin 18 kuukaudessa. Niistä tulee kuin tulitikkuja. Ne vain räjähtävät, Trump sanoi.

Presidentti oli huolenaiheista eri mieltä

Trumpin tavannut Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom myönsi, että metsänhoidossa on parannettavaa. Newsom lisäsi, että yli puolet Kalifornian maista on liittovaltion hallinnassa, eivät osavaltion.

Lisäksi Newsom sanoi, että palojen ylivoimainen syy on paljon suurempi.

– On entistä kuumempaa ja kuivempaa. On käynyt selväksi, että tiede ja todisteet ovat itsestään selviä: ilmastonmuutos on totta ja se pahentaa tätä, Newsom sanoi.