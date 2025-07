Mediat: Yhdysvaltain ulkoministeriö rajoittaa kommentointia ulkomaiden vaalien reiluudesta

Ulkoministeri Marco Rubio on mediatietojen mukaan antanut virkamiehille ohjeita, joiden mukaan kommentteja vaaliprosessien oikeudenmukaisuudesta tai laillisuudesta tulee välttää.

Yhdysvaltain ulkoministeriö aikoo rajoittaa antamiaan arvioita ulkomaisten vaalien reiluudesta, uutisoivat yhdysvaltalaismediat. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

Medioiden mukaan ulkoministeri Marco Rubio on ohjeistanut virkamiehiä rajoittamaan vaalien lainmukaisuutta koskevia kommentteja. Niitä tulisi vastedes antaa vain harvinaisissa tapauksissa.

Rubio kertoo asiasta edustustoille lähetetyssä virallisessa sähkeessä. New York Times on nähnyt sähkeen sisällön.

Sähkeen mukaan ulkomaisia vaaleja koskevien kommenttien tulisi keskittyä onnitteluihin voittajalle ja tarvittaessa mainita yhteisistä ulkopoliittisista intresseistä.

Kannanottoja vaaliprosessin oikeudenmukaisuudesta tai laillisuudesta tulee välttää, samoin arvioita kyseisen maan demokratian tilasta. Rubion sähkeen mukaan ohje koskee ulkoministeriön kotimaan osastoja ja ulkomaan edustustoja.

Yhdysvalloilla on ollut pitkään tapana ottaa julkisesti kantaa ulkomaisiin vaaleihin, jotka on katsottu tavalla tai toisella epäreiluiksi. Kyse on ollut paineen lisäämisestä epäeettisiä hallituksia kohtaan, diplomaatit sanovat New York Timesin mukaan.

Myös Rubio on kommentoinut ulkomaisten vaalien reiluutta erityisesti ennen nykyistä ulkoministerin pestiään. Rubio esimerkiksi kutsui Venezuelan viimevuotisia vaaleja täydeksi huijaukseksi ja oli vuonna 2020 tukemassa Valko-Venäjälle reiluja vaaleja vaativaa päätöslauselmaa.