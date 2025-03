Trumpin hallinto vähentämässä lähes puolet opetusministeriön työntekijöistä

Yhdysvaltain opetusministeriö aikoo vähentää lähes puolet henkilöstöstään. Opetusministeriö on ollut pitkään varsinkin republikaanien laitaoikeistosiiven vihan kohteena, ja maan nykyinen presidentti Donald Trump on ottanut ministeriön niin ikään tähtäimeensä.

Ministeriöllä oli noin 4 100 työntekijää, kun Trump astui virkaan tammikuun loppupuolella. Viime viikkoina lähes 600 ihmistä on suostunut irtisanoutumaan tai jäämään eläkkeelle osana Trumpin läheisen liittolaisen, miljardööri Elon Muskin valvomia pyrkimyksiä työvoiman vähentämiseksi.

Ministeriö kertoo, että lisäksi 1 300 henkilöä on määrä asettaa 21. maaliskuuta alkaen hallinnolliselle vapaalle.

– Osana opetusministeriön viimeistä tehtävää ministeriö aloitti tänään työvoiman vähentämisen, joka vaikuttaa lähes 50 prosenttiin ministeriön työvoimasta, opetusministeriön lausunnossa sanottiin.

Ainakaan osaa ministeriön työntekijöistä oli tiistaina estetty pääsemästä sisään työpaikoilleen.

Opetusministeriö hallinnoi muun muassa opintolainoja sekä valvoo opiskelijoiden saavutuksia ja kansalaisoikeuksien toteutumista. Opintolainojen kaltaisten lakisääteisten ohjelmien on yhä määrä jatkua ministeriössä.

Trump siirtäisi vastuita osavaltioille

Trump on sanonut haluavansa hajauttaa vastuun koulutuksesta ja siirtää liittovaltion opetusministeriön valtuudet osavaltioille.

Perinteisesti liittovaltion hallinnolla on ollut rajallinen rooli koulutuksessa Yhdysvalloissa. Vain noin 13 prosenttia peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten rahoituksesta tulee liittovaltion kassasta, kun taas lopun rahoittavat osavaltiot ja paikallisyhteisöt.

Liittovaltion rahoitus on kuitenkin korvaamaton apu pienituloisten asuinalueiden kouluille sekä oppilaille, joilla on eritystarpeita. Liittovaltion hallinnolla on ollut myös merkittävä rooli oppilaiden kansalaisoikeuksien turvaamisessa.

Opetusministeri Linda McMahon kertoi Fox Newsille, että päätös henkilöstön vähentämisestä on askel kohti Trumpin viime kuussa antaman määräyksen täyttämistä. McMahonin mukaan Trump on halunnut, että hän tekee itsensä työttömäksi.

– Hänen ohjeensa minulle on selvästikin sulkea opetusministeriö, josta tiedämme, että meidän on työskenneltävä kongressin kanssa saavuttaaksemme sen, McMahon sanoi uutiskanavalle.

McMahonin mukaan ministeriö otti tiistaina ensimmäisen askeleen vähentääkseen "byrokraattista turvotusta".

"Vähemmän resursseja, enemmän kaaosta"

Opetusministeriö perustettiin vuonna 1979. Lain mukaan ministeriötä ei voida sulkea ilman kongressin hyväksyntää.

Trumpin hallinnon suunnitelmia vastustavat näkevät kuitenkin ministeriön rahoituksen ja henkilöstön vähentämisen olevan keino tehdä ministeriö tehottomaksi ilman, että tähän haetaan hyväksyntää kongressilta.

Demokraattisenaattori Patty Murrayn mukaan Trump pyrkii riistämään oppilailta ja opettajilta heidän tarvitsemansa resurssit ja tuen, jotta republikaanit voivat tarjota miljardööreille aiempaakin mittavammat veronalennukset.

– Vähemmän opettajia, vähemmän vastuullisuutta, vähemmän resursseja oppilaille ja enemmän kaaosta – se on viimeinen asia, jota opiskelijat ja koulut tarvitsevat, mutta juuri sitä Trump tarjoaa, Murray sanoi lausunnossaan.

Trump on ensimmäisten viikkojensa aikana pyrkinyt omien sanojensa mukaan vähentämään velttoa ja tehotonta byrokratiaa. Tämän väitetyn tavoitteen saavuttamiseksi hallinto on muun muassa pyrkinyt vähentämään työvoimaa lukuisissa ministeriöissä ja virastoissa. Tuhansia työntekijöitä on jo irtisanottu eri puolilla maata.