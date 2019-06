Trumpin ex-kampanjapäällikkö joutumassa eristykseen – Paul Manafort siirretään tarkkaan vartioituun turvasäilöön

New York Timesin mukaan Manafortia ollaan siirtämässä tällä viikolla F.C.I. Loretton vankilasta Rikers Islandin vankilasaarelle. Mies on asiantuntijoiden mukaan joutumassa eristysvankilaan.

New York Timesin lähteiden mukaan Manafortin asianajajat yrittävät saada hänet siirrettyä New Yorkin liittovaltion vankilaan.

Tarkkaan vartioituun turvasäilöön

Korkean profiilin vankeja pidetään turvasäilössä Rikers Islandin vankilasaarella. Rikers Islandilla on kaikkiaan yhdeksän vankilaa, joissa on kaikkiaan noin 7 500 vankia.

Turvasäilössä olevat vangit on eristetty muista vangeista ja he ovat tarkasti vartioituja.

Rikers Islandin maine on ollut koetuksella vuosien saatossa. Vankilasaaren johtoa ja henkilöstöä on syytetty väärinkäytöksistä ja saaren sulkeminen on noussut esille.