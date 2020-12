Trumpin asianajaja Jenna Ellisillä koronatartunta – osallistui Valkoisen talon joulujuhlaan ilman maskia

Axiosin mukaan Ellis on esiintynyt juhlassa ilman kasvomaskia. Axiosin mukaan Ellis on kertonut diagnoosistaan kollegoilleen.

Ellis ei kuitenkaan vahvistanut tietoja Axiosille. Sen sijaan hän painotti, että on epäkohteliasta lähettää hänelle tekstiviestejä puolenyön jälkeen.

– Sinä taidat olla paremmin tietoinen kuin minä, koska en ole kuullut tuosta, Ellis lisäsi.Axiosin mukaan on epäselvää, onko Ellis voinut olla tartuntariski joulujuhlaan osallistuessaan.

Jenna Ellisillä on todettu amerikkalaismedian mukaan koronatartunta. Arkistokuva marraskuulta: Lehtikuva / AFP.

Ellisin aisaparin tartunnasta kerrottiin viikonloppuna

Ellis on viime ajat matkannut Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Rudy Giulianin kanssa eri puolilla Yhdysvaltoja kampanjoimassa Trumpin puolesta, kun tämä on yrittänyt haastaa demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton.

Matkoillaan kaksikko on monesti nähty ilman kasvomaskeja.

New York Times kertoo Ellisin muun muassa esiintyneen viime viikolla valokuvissa, joissa hän istuu Giulianin vieressä Michiganin paikallishallinnon kuulemisessa.

Trump kertoi Suomen aikaa sunnuntai-iltana Twitterissä, että 76-vuotiaalla Giulianilla on koronatartunta.

On epäselvää, milloin Giulianin tartunta on todettu. Sittemmin lakimies on joutunut sairaalahoitoon.