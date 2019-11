Trump ylisti Turkin Erdogania pitkäaikaiseksi ystäväkseen – onnellisen kulissin alla kumpuilee kuitenkin jännitteitä

– On täysin häpeällistä, että presidentti Trump on kutsunut presidentti Erdoganin Valkoiseen taloon sen jälkeen, kun Erdogan on hyökännyt liittolaisiamme Syyrian kurdeja vastaan, sanoi demokraattiedustaja Chris Van Hollen Washington Post -lehden mukaan.

Trump tarjoaa rahaa ja aseita

Vaikka maiden välillä on paljon muitakin jännitteitä, Washington Postin mukaan tapaamisen pääaihe on Turkin päätös ostaa Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmä.

Trumpilla on paineita saada Turkki suostumaan ehtoihin, sillä Yhdysvaltain kongressi on menettämässä kärsivällisyyttään Turkin kanssa. Kongressi on jo pitkään halunnut rankaista Turkkia pakotteilla, joita Trump on tähän saakka jarrutellut.