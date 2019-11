Trump kertoi olevansa Erdoganin suuri fani – Turkin asekaupat Venäjän kanssa hiertävät yhä välejä

Maiden välejä on hiertänyt sekä Turkin hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdialueille että maan päätös ostaa Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmä.

Trump totesi presidenttien yhteisessä tiedotustilaisuudessa, että Turkin aseostopäätös on Turkin ja Yhdysvaltain välisille suhteille "haaste", johon etsittiin ratkaisua myös keskiviikon tapaamisessa.

– Turkki on, kuten kaikki tietävät, loistava Nato-liittolainen ja Yhdysvaltojen strateginen kumppani.

Historiallisen jäiset suhteet



Turkkia puolestaan on hiertänyt Yhdysvaltain päätös tunnustaa armenialaisten kansanmurha.

– On täysin häpeällistä, että presidentti Trump on kutsunut presidentti Erdoganin Valkoiseen taloon sen jälkeen, kun Erdogan on hyökännyt liittolaisiamme Syyrian kurdeja vastaan, sanoi demokraattiedustaja Chris Van Hollen Washington Post -lehden mukaan.