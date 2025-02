Trump: Venäjällä on valttikortit sodan lopettamiseksi

Trump uskoo venäläisten haluavan lopettaa sodan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Venäjällä on valttikortit käsissään neuvotteluissa sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Hänen mukaansa Venäjä on vallannut paljon alueita Ukrainalta, minkä takia Venäjällä on valttikortit asiassa.

Trump sanoi toimittajille paikallista aikaa myöhään keskiviikkona, että hän uskoo venäläisten haluavan lopettaa sodan. Hänen mukaansa Venäjä on vallannut paljon alueita Ukrainalta, minkä vuoksi Venäjällä on valttikortit asiassa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasivat tiistaina Saudi-Arabiassa, missä he keskustelivat muun muassa Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan päättämisestä. Ukrainan hallinnon edustajia ei ollut mukana keskusteluissa.

Keskiviikkona Trump kiitti Saudi-Arabiaa neuvotteluiden isännöimisestä. Trumpin puheista talouskonferenssissa Miamissa, Floridan osavaltiossa uutisoivat muun muassa Washington Post ja CNN.

Trumpin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi olisi voinut osallistua Saudia-Arabian keskusteluihin, "jos hän olisi halunnut".

Samassa tilaisuudessa Trump toisti keskiviikkona sosiaalisessa mediassa julkaisemaansa väitettä siitä, että Zelenskyi on hänen mukaansa diktaattori.

Tiistaina Trump kohautti syyttämällä Ukrainaa sodan alkamisesta. Tuolloin hän kertoi myös olevansa pettynyt siihen, että Ukraina on valittanut tulleensa jätetyksi ulkopuolelle Yhdysvaltain ja Venäjän välisistä neuvotteluista.

"Kolmas maailmansota ei ole kaukana"

Trump lisäksi varoitti keskiviikkona siitä, että kolmas maailmansota ei ole kovin kaukana. Hänen mukaansa hänen hallintonsa kuitenkin estää maailmansodan syttymisen.

– Ympäri maailman, etenen nopeasti lopettaakseni sodat, ratkaistakseni konfliktit ja palauttaakseni rauhan planeetalle. Haluan rauhaa, enkä halua nähdä, että kaikki tulevat tapetuksi, Trump sanoi CNN:n mukaan.

Trump sanoi, että hänen hallintonsa aikoo lopettaa "kuolemat" Lähi-idässä, Venäjällä ja Ukrainassa.

– Kukaan ei hyödy kolmannesta maailmansodasta, eikä siitä olla kovin kaukana -- Jos meillä olisi ollut (presidentti Joe Bidenin) hallinto vielä yhden vuoden, olisitte olleet kolmannessa maailmansodassa, ja nyt sitä ei tapahdu, Trump sanoi.

Hän lisäsi, että toivoo näkevänsä pian aselevon sekä vakauden palaavan Eurooppaan ja Lähi-itään.

20.2. Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 7.08.