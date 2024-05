Trump valittaa rikostuomiostaan: "Tuomari oli tyranni"

"Tuomari oli tyranni"

– Ihmiset tietävät, että kyse on huijauksesta. He ymmärtävät. He ovat todella fiksuja. Joten aiomme valittaa tästä monella eri perusteella, Trump sanoi.



– He eivät antaneet meidän tuoda todistajia, he eivät antaneet meidän puhua, he eivät antaneet meidän tehdä mitään. Tuomari oli tyranni.