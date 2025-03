Trump uskoo Grönlannin yhdistyvän Yhdysvaltoihin

Grönlannin yhdistyminen Yhdysvaltoihin toisi saarelle turvaa, Trump uskoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että Grönlanti yhdistyy Yhdysvaltoihin. Trump kertoi asiasta Valkoisessa talossa, jossa sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte vierailli torstaina.

– Tiedäthän Mark, tarvitsemme sitä kansainvälisen turvallisuuden takia. Siellä on paljon suosikkipelureitamme seilaamassa pitkin rannikkoa, ja meidän täytyy olla varovaisia, sanoi Trump.

Trumpin mukaan yhdistyminen Yhdysvaltoihin toisi Grönlannille turvaa muilta arktisia alueita himoitsevilta mailta, millä hän viittasi Kiinaan ja Venäjään.

Naton pääsihteeri Rutte ja presidentti Trump Valkoisen talon Oval Officessa torstaina.AFP / Lehtikuva

Rutte kommentoi asiaa lyhyesti sanomalla, että ei aio vetää Natoa mukaan asiaan. Hän kuitenkin myönsi, että Yhdysvalloilla on tärkeä rooli arktisten alueiden pitämisessä turvallisena.

– Kiinalaiset käyttävät nyt näitä reittejä. Tiedämme, että venäläiset aseistautuvat uudelleen. Tiedämme, että jäänmurtajista on pulaa – – arktisten maiden yhteistyö Yhdysvaltojen johdolla on tärkeää alueen turvallisuuden takaamiseksi, sanoi Rutte.

Trump on useasti toistanut tavoitettaan saada Tanskalle kuuluva arktinen saari tavalla tai toisella osaksi Yhdysvaltoja.

Rutten on vierailunsa aikana määrä tavata myös Trumpin hallinnon jäseniä sekä kongressiedustajia.

Rutte luottaa Trumpin sitoutumiseen Natoon

Myös Naton yhtenäisyys on ollut koetuksella.

Trumpin tempoileva politiikka Venäjän ja Ukrainan suhteen hänen toisen kautensa alkutaipaleella on herättänyt pelkoja siitä, että Yhdysvallat ei enää ole Euroopalle luotettava kumppani.

Euroopan maat ovatkin pitäneet sarjan hätäkokouksia ja luvanneet tuntuvia lisäsatsauksia puolustukseen vähentääkseen riippuvuuttaan Yhdysvalloista turvallisuutensa suhteen.

Rutte on sanonut luottavansa siihen, että Trump on sitoutunut Natoon.

– Transatlanttinen suhde ja transatlanttinen kumppanuus on liittokuntamme peruskivi. Presidentti Trump on tehnyt selväksi Yhdysvaltain ja hänen henkilökohtaisen sitoutumisensa Natoon, ja hän on myös tehnyt selväksi odotuksen, että meidän Euroopassa on tehtävä enemmän puolustuspanostuksien saralla, Rutte sanoi viime viikolla.