Trump saanee tahtonsa läpi – korkeimman oikeuden tuomarivalinnalla kauaskantoisia seurauksia

Tilanne voi olla nyt hieman erilainen. Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Anna Kronlundin mukaan on epävarmaa, katsovatko äänestäjät Trumpille voitoksi sen, jos hän onnistuu nimittämään oman ehdokkaansa ennen vaaleja, vai viekö nimityksen pikainen hyväksyminen Trumpilta pois yhden tärkeän valtin.

Konservatiivienemmistö vahvistumassa

Korkein oikeus on Yhdysvalloissa keskeinen osa poliittista järjestelmää. Sen ratkaisut linjaavat lainsäädäntöä merkittävällä tavalla.

Trump on luvannut ilmoittavansa tuomariehdokkaansa perjantaina tai lauantaina. Todennäköisimpänä valintana pidetään Amy Coney Barrettia.

Nimitys läpäissee senaatin

Kronlundin mukaan nimityksen hyväksymisessä ennen vaaleja tulee kiire, mutta mahdollista se on. Demokraateilla on melko vähän välineitä hidastaa asian käsittelyä senaatissa.

– Ei kai se ennenkuulumatonta olisi, että se saataisiin läpi, vaikkakin tämä aikataulu on tosi tiukka.Tällä hetkellä näyttää siltä, että republikaaneilla on tarvittava enemmistö nimityksen hyväksymiseen. Neljän republikaanin tulisi vastustaa esitystä, jotta nimitys ei saisi riittävää enemmistöä, ja toistaiseksi vain kaksi senaattoria on livennyt ruodusta.