Trump pyysi diplomaatteja neuvottelemaan – presidentti tahtoo tulitauon Syyrian kurdien ja Turkin välille

Lähteen mukaan presidentti on pyytänyt virkamiehiään etsimään keinoja, joiden avulla saavutettaisiin tulitauko Turkin ja Syyrian kurdien välille.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan yli 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäyksen alta.

Trump on perustellut joukkojen vetämistä Syyrian kurdialueelta sillä, että Yhdysvaltojen on irtauduttava "loputtomista sodista". Yhdysvallat oli aiemmin tehnyt alueella yhteistyötä kurdijoukkojen kanssa taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan.

Tämä yhteistyö on hiertänyt Turkkia, jonka mielestä kurdien järjestö YPG on sille turvallisuusuhka. YPG:lla on yhteyksiä Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka muun muassa EU ja Turkki ovat määritelleet terroristijärjestöksi.