Trump puolustautuu: "Olen natsin vastakohta"

– Uusin linjaus (demokraattien vastaehdokas) Kamalalta ja hänen kampanjaltaan on, että kaikki, jotka eivät äänestä häntä, ovat natseja, Trump väitti riehakkaassa vaalitapahtumassa Atlantassa.

Kamala Harris kertoi viime viikolla uskovansa, että Trump on fasisti. Väitteiden lähtökohtana on Trumpin presidenttikautena Valkoisessa talossa kansliapäällikkönä toimineen John Kellyn New York Timesin haastattelu, jossa Kelly sanoi Trumpin sopivan fasistin määritelmään. Hän kertoi Trumpin sanoneen Adolf Hitlerin tehneen myös hyviä asioita ja kertoi Trumpin todenneen haluavansa Yhdysvaltain armeijan sijaan "sellaisia kenraaleja, joita Hitlerillä oli".