Trump pitää puheen YK:n yleiskokouksessa 23. syyskuuta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää puheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa 23. syyskuuta.
Donald Trumpin tulevasta puheesta YK:n yleiskokouksessa ilmoitti Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt torstaina.
Tämä on Trumpin ensimmäinen puhe YK:n yleiskokouksessa hänen toisella presidenttikaudellaan.
Lisäksi Leavitt kertoi Trumpin olevan tyytymätön Venäjän tekemiin iskuihin Ukrainassa.
Paikalliset viranomaiset kertoivat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan torstain, että ainakin 21 ihmistä kuoli Venäjän iskuissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kuolleiden joukossa on neljä lasta.
Iskuissa haavoittui yli 60 ihmistä.
Leavittin mukaan presidentti ei kuitenkaan ollut iskuista yllättynyt.
– Nämä kaksi maata ovat olleet sodassa pitkän aikaa, Leavitt sanoi.
Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.
Juttua täydennetty 28.8.2025 kello 21.31.