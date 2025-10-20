Trumpin Air Force One -lentokoneen läheisyydestä löytyi salainen ampumapiilo.

Yhdysvaltain salainen palvelu kertoo löytäneensä presidentti Donald Trumpin lentokoneen läheltä salaisen ampumapiilon torstaina 6. lokakuuta. Löytö tehtiin Floridan Palm Beachin lentokentän läheisyydestä.

Puuhun rakennetusta ampumapaikasta on viranomaisten mukaan suora näköyhteys kohtaan, josta Trump poistui Air Force One -lentokoneestaan.

Salainen palvelu kertoo, että se tekee tiivistä yhteistyötä FBI:n ja Palm Beachin piirikunnan viranomaisten kanssa tapauksen tutkinnassa.

– Palm Beachiin saapumista edeltäneiden turvallisuusvalmistelujen aikana tiimimme löysi kiinnostavia esineitä Palm Beachin kansainvälisen lentokentän läheltä, salaisen palvelun tiedottaja Anthony Guglielmi sanoo.

Viranomaisten mukaan puuhun tehty rakennelma on salainen ampumapiilo.

Guglielmin mukaan löydöllä ei ollut vaikutusta muuhun liikenteeseen, eikä paikalla ollut henkilöitä.

Tutkintaan perehtynyt viranomainen sanoo, että ampumapiilo sijaitsee lentokenttää vastapäätä paikassa, johon yksityiskoneet, mukaan lukien Air Force One usein pysäköivät.

Hänen mukaansa lentokentän rakennustöiden vuoksi Trumpin kone pysäköi tällä kertaa kyseiselle alueelle.

Trump matkusti perjantaina Floridaan ja vietti viikonlopun West Palm Beachilla Mar-a-Lago-huvilallaan.

Guglielmin mukaan FBI johtaa tutkimuksia löydetystä ampumapiilosta.

Presidentti Trump joutui viime vuonna kahden murhayrityksen kohteeksi. Ensimmäinen tapahtui heinäkuussa hänen vaalikampanjatilaisuudessaan Pennsylvaniassa. 20-vuotias Thomas Crooks Butler ampui Trumpia läheisen rakennuksen katolta. Butler kuoli salaisen palvelun luoteihin.

Toisen kerran Trump yritettiin ampua syyskuussa, kun hän oli pelaamassa golfia Floridassa. 59-vuotias Ryan Routh oli piiloutunut golfkentän pensaikkoon, josta avasi tulen. Routh pidätettiin ja hänet todettiin syylliseksi murhanyrityksestä. Hän saa tuomionsa joulukuussa.