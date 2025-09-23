Trumpin mukaan Antifa on militaristinen ja anarkistinen liike, joka pyrkii kaatamaan hallinnon ja käyttää väkivaltaa ja terrorismia sananvapauden tukahduttamiseen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut toimeenpanomääräyksellään äärivasemmistolaisen Antifa-liikkeen terroristijärjestöksi Yhdysvalloissa. Hän perusteli päätöstään sanomalla, että Antifa pyrkii poliittisella väkivallalla estämään laillista poliittista ja oikeusvaltion toimintaa.

Trumpin mukaan Antifa on militaristinen ja anarkistinen liike, joka pyrkii kaatamaan hallinnon ja käyttää väkivaltaa ja terrorismia sananvapauden tukahduttamiseen.

Trump oli jo ensimmäisellä presidenttikaudellaan väläyttänyt Antifan julistamista terroristijärjestöksi, mutta hajautetusti järjestäytyneen liikkeen määrittely on tehnyt siitä hankalaa.

Yhdysvaltain kongressin tutkimuslaitoksen CRS:n vuonna 2020 tekemässä selvityksessä liikettä kuvaillaan hajanaiseksi verkostoksi itsenäisiä ryhmiä ja yksilöitä. Selvityksessä todetaan, että valtaosa toiminnasta on rauhanomaista.