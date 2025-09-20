Unkarin ulkoministeri vaatii EU:ta luokittelemaan äärivasemmistolaisen Antifan terroristijärjestöksi.
Ulkoministeri Peter Szijjarto viittasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitukseen, jonka mukaan liike aiotaan luokitella terroristiseksi Yhdysvalloissa.
Antifa tarkoittaa antifasismia, eikä Yhdysvalloissa Trumpin ensimmäisellä kaudella näkyvämmäksi tulleella liikkeellä ole yhtä johtajaa, vaan sen tiedetään muodostuvan verkostoista ja ulottuvan myös Eurooppaan.
Szijjarto julkaisi X-viestissään kirjeensä EU:n ulkoasioiden johtajalle Kaja Kallakselle, jossa hän vaati toimia Antifaa vastaan.
– Tämä väkivaltainen äärivasemmistolainen verkosto on tehnyt raakoja iskuja ympäri Eurooppaa, myös Budapestissa, ministeri sanoo kirjeessä.
Trumpia lähellä olevat virkamiehet ovat syyttäneet oikeistolaisaktivisti Charlie Kirkin kuolemasta "laajaa kotimaista terroriliikettä" ja sanoneet hallinnon haluavan hajottaa liikkeen.
Szijjarton mukaan Unkarin hallitus on vakuuttunut siitä, että Euroopan tulisi maailmanlaajuisessa terrorisminvastaisessa kamppailussa vetää yhteistä linjaa Yhdysvaltojen kanssa. Unkarin oikeistolainen pääministeri Viktor Orban on Trumpin läheisimpiä liittolaisia Euroopassa.