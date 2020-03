Trump haluaa Yhdysvallat auki jo pääsiäiseksi – New Yorkin pormestari pitää aietta mahdottomana

Presidentti Donald Trump toivoo, että maa saadaan jälleen auki pääsiäiseen mennessä 12. huhtikuuta, kertoo muun muassa Guardian.

Trump puhui halustaan purkaa rajoituksia pääsiäiseen mennessä jo aiemmin päivällä Fox Newsille ja toisti aikeensa lehdistötilaisuudessa.– Tavoitteena on lopulta löyhentää rajoituksia ja avata kaikki uudelleen, Trump sanoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pääsiäinen on hyvin erityinen päivä monista syistä. Mikä hieno aikajänne se olisikaan.

Trump nosti esiin ajatuksen, että rajoituksia puretaan ehkä ensin vain osassa maata.

Trump puhui myös siirtolaisuudesta ja sanoi koronaviruskokemuksen korostavan sitä, kuinka tärkeitä valtion rajat ovat.

Presidentin rinnalla lehdistötilaisuudessa esiintyi myös Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci, joka ei kommentoinut Trumpin aikataulun realistisuutta. Hänen mukaansa aikataulun suhteen täytyy olla hyvin joustava.

Fauci korosti, että nyt on tärkeää testata paljon ja kerätä tietoa.

– Itsensä eristäminen kahdeksi viikoksi on nyt hyvin tärkeää, Fauci sanoi ja korosti sen olevan erityisen tärkeää New Yorkin kaupungissa, josta on tullut Yhdysvalloissa koronaviruksen pahin epidemia-alue.

New Yorkissa hätä kasvaa

New Yorkin pormestari Bill de Blasio pitää Trumpin pääsiäissuunnitelmaa täysin mahdottomana. Pormestarin mukaan näyttää siltä, että huhtikuu on pandemian kannalta vielä maaliskuuta pahempi, ja toukokuu vielä sitäkin pahempi. Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan kaupungissa on lähes 15 000 tartuntaa.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo vaati liittovaltiota antamaan osavaltiolle hengityskoneita, joista New Yorkilla on kova pula. Osavaltiolla on 7 000 hengityskonetta, mutta se tarvitsisi 30 000 lisää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Me tarvitsemme liittovaltion apua, ja me tarvitsemme sitä nyt. New York on kanarialintu hiilikaivoksessa. Meillä on korkein ja nopein tartunta-aste, Cuomo sanoi CNN:n mukaan.

Cuomo lupasi New Yorkin lähettävän hengityskoneita muualle maahan sitten, kun se on päässyt tartuntakäyrän pahimman vaiheen ohi. Cuomo arvelee, että pahin tilanne New Yorkissa on tartuntojen määrän suhteen edessä kahden viikon päästä.

Kuvernöörin mukaan osavaltiossa tarvitaan silloin 140 000 vuodepaikkaa, kun niitä on nyt vain 53 000. Lisävuodepaikkoja yritetään saada muun muassa hotelleihin.