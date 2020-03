Kirjeenvaihtajan kommentti: Terveisiä New Yorkista – sairaaloissa on jo apokalyptinen tunnelma, mutta Trump vaatii auttamisen vastineeksi imartelua

19 miljoonan asukkaan, New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo, on nyt toista viikkoa anellut presidentti Donald Trumpilta lisää apua. Cuomo ei ole yksin, esimerkiksi Washingtonin osavaltion kuvernööri Jay Insleepyytääapua, mutta on kritisoinut Trumpia koronaviruksen tieteellisten faktojen vääristämisestä.

– Olen ohjeistanut, ettei tälle kuvernöörille kannata olla antelias, sillä kuvernööri on käärme, Trump vastasi Insleen pyyntöihin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Cuomo ja Inslee ovat kumpikin demokraatteja ja heidän johtamissa osavaltioissa valtaosa asukkaista äänestää demokraattipuoluetta.

Jopa puolet tartunnoista New Yorkin osavaltiossa

Cuomo ja newyorkilaiset ovat erityisen huolissaan, koska osavaltiossa on noin puolet koko maan vahvistetuista koronatartunnoista. New Yorkin osavaltiossa on torstaihin mennessä yli 30 000 tartuntaa, mikä on koko maailman koronatartunnoista noin 7 prosenttia.

Yhdysvaltojen vahvistettu tartuntamärä on noin 65 000, ja yli 900 ihmistä on kuollut.

Luvut kasvavat Cuomon varoituksien mukaan “luotijunan nopeudella”. New Yorkin kaupungin sairaaloiden hoitohenkilökunta kuvaa julkisten sairaaloiden tunnelmaa jo apokalyptiseksi.

Valkoisen talon lehdistötilaisuuksissa Trump kutsuu itseään sota-ajan presidentiksi ja antaa ymmärtää tekevänsä enemmän kuin tarpeeksi. Itse asiassa Trump kokee auttavansa niin paljon, että harkitsee liittovaltion liikkumis- ja liiketoimintarajoituksien purkamista pääsiäiseen mennessä. Trumpin mukaan hoito ei saa tulla kalliimmaksi kuin tauti, lause, jonka hän kuuli Fox News -televisiokanavalta viikonloppuna.

Trumpin tukijoiden keskuudessa onkin voimistunut keskustelu tietyn väestönosan uhraamisesta, kunhan talous saadaan tasapainotettua.

Liikkumisrajoitusten liian aikainen purkaminen on vastoin Trumpin omien terveysviranomaisten suosituksia ja sitä pidetään myös talouden pelastamisen osalta lyhytnäköisenä, mikäli tautia ei taltuteta ensin. Cuomo allekirjoittaa huolen taloudesta, mutta myöntää olevansa keskustelunsävystä kauhuissaan. Omissa tiedotustilaisuuksissaan Cuomo vakuuttaa, että jokainen ihmishenki on pelastamisen arvoinen. Kotikaranteenissa oleville newyorkilaisille Cuomon tiedotustilaisuudet ovatkin nykyään toivoa antavaa terapiaa.

Ilman apua ei pitkälle pötkitä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Cuomon on vaikea toteuttaa lupaustaan ilman Trumpin apua.

Cuomon mukaan New York tarvitsee 30 000 hengityslaitetta. Trump antoi liittovaltion varastoista useiden pyyntöjen jälkeen 4000 hengityslaitetta. Trump ylpeilee lehdistötilaisuuksissa rakenteilla olevilla New Yorkin kenttäsairaaloilla ja sairaalalaivalla, mikä kasvattaa New Yorkin vuodepaikkoja muutamalla tuhannella.

Kenttäsairaalat ovat tosin vielä rakenteilla ja sairaalalaiva saapunee huhtikuun puolivälissä. Cuomon mukaan New York tarvitsee yhteensä 140 000 sairaalasänkyä – kymmeniä tuhansia puuttuu.

Cuomo on pyytänyt Trumpia määräämään liittovaltion johtajana maan yrityksiä muun muassa hengityslaitteiden pikatuotantoon. Määräyksen avulla Trump voisi ohjata, että tarvikkeet menisivät niitä eniten tarvitseville.

Trump ei ole tähän suostunut, vaan uskoo yritysten itse päättävän, keille tuotteita valmistavat. Pakoilemalla vastuuta Trump siis pakottaa eri osavaltioiden johtajat kilpailemaan keskenään samojen yritysten varusteista. Cuomo muistuttaa, että kyse on elämästä ja kuolemasta.

Trump sanoo, ettei ota Yhdysvaltain tilanteesta vastuuta.

"Se on kaksisuuntainen katu"

Alkuviikosta Trump myönsi, että apua riittää imartelijoille.

– Se on kaksisuuntainen katu. Heidän täytyy kohdella myös meitä hyvin, Trump sanoi kuvernöörien avunpyyntöihin liittyen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Aiemmin Trumpia kritisoiva Cuomo on yrittänyt pehmeämpää sävyä, sillä ylpeyteen ei ole varaa. Cuomon virkamiehistöstä on kuitenkin kuiskittu medialle, että kahden viikon puhelinkeskustelujen aikana Trumpin mieliala on vaihdellut niin nopeasti, että Cuomolla on ollut hankala pysyä perässä.

Viimeisimmän tiedotustilaisuuden Trump piti keskiviikkona, joka oli tähän mennessä synkin päivä Yhdysvalloissa COVID-19 epidemian osalta, toista sataa kuollutta alle vuorokaudessa.