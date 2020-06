Poliisien käsiin kuollut George Floyd haudataan tänään – samaan aikaan väännetään poliisin rahoituksesta

Biden haluaa poliisin tuelle ehtoja

Demokraattien kongressiedustajat julkistivat maanantaina lakiesityksen, jonka tarkoitus on lopettaa poliisien liiallinen voimankäyttö koko maassa ja helpottaa poliisien väärinkäytöksen tunnistamista, jäljittämistä ja syytteeseenpanoa, kirjoittaa New York Times.

On epäselvää, voivatko demokraatit saada esityksen läpi. Demokraateilla on enemmistö maan kongressin alahuoneessa, mutta senaatissa on enemmän republikaaniedustajia. New York Timesin mukaan republikaanit ja republikaanipresidentti Trump eivät ole vielä kertoneet mahdollisista hyväksymistään toimista puuttua poliisin harjoittamaan väkivaltaan.