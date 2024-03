Travis Barkerin poika kertoo kärsivänsä lievästä Touretten syndroomasta

– Ajattelin, että puhun tästä lopulta. Mutta kyllä, minulla on itse asiassa hyvin, hyvin lievä Touretten syndrooma. Minulla on ollut se niin kauan kuin muistan, eli esikoulusta asti. Muistan sen tarkalleen, koska eräs opettaja syytti minua siitä, että pyörittelin silmiäni hänelle. Koska yksi tic-oireistani oli sellainen, Landon kertoi.

/All Over Press

/All Over Press

Landon on yksi monista julkkiksista, joka on puhunut julkisesti Touretten kanssa elämisestä, kuten artisti Lewis Capaldi , artisti Billie Eilish ja näyttelijä McKenzie Westmore .

Travisilla on Landonin lisäksi myös kolme muuta lasta: Alabama, 18, Atiana, 24, joka on Travisin tytärpuoli, sekä Rocky, joka syntyi marraskuussa 2023 ja jonka äiti on Kourtney. Kourtneylla on myös entuudestaan kolme lasta ex-puolisonsa Scott Disickin kanssa: Mason, 13, Penelope, 11, ja Reign, 9.