Transnaisista raju päätös Englannissa

Englannin jalkapalloliitto FA ilmoittaa verkkosivuillaan sulkevansa transnaiset naisten peleistä kesäkuun alusta lukien.

Aiemmin transnaiset ovat voineet pelata naisten sarjoissa tietyin ehdoin, mutta Britannian korkeimman oikeuden huhtikuun puolivälissä tekemä päätös johtaa muutokseen FA:n säännöissä.

Korkein oikeus katsoi, että naisen juridinen määritelmä perustuu biologiseen sukupuoleen.

– Tämä on monimutkainen aihe. Kantamme on aina ollut, että jos lainsäädännössä, tieteessä tai ruohonjuuritason jalkapallotoiminnassa tapahtuu muutoksia, me tarkistamme kantamme ja tarvittaessa muutamme sitä, FA perusteli.

BBC:n mukaan Skotlannin jalkapalloliitto aikoo seurata FA:n esimerkkiä ja sulkea transnaiset naisten sarjoista Skotlannissa.

FA:n aiemman linjauksen mukaan transnaiset ovat voineet pelata jalkapalloa naisten sarjoissa, jos he ovat alentaneet testosteroniarvonsa korkeintaan viiteen nanomooliin litrassa vähintään vuoden ajan. FA:n mukaan viime kuussa liiton miljoonien rekisteröityjen pelaajien joukossa oli 20 transnaista. Naisten ammattilaissarjoissa ei ollut tiedossa transnaisia.