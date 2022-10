Transmies Dakota Robin potkittiin 13-vuotiaana pois poikien jalkapallojoukkueesta: "Uusi valmentaja sanoi, että siinä eivät tytöt pelaa"

Monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskouluttaja Dakota Robin on sukupuolen korjausprosessin läpikäynyt mies, joten tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä oleva translain uudistaminen on hänelle hyvin henkilökohtainen aihe.

– Se, mitä paperilta näkee, kuulostaa totta kai hienolta. Tämä herättää myös muita tuntemuksia, koska lakia on työstetty niin pitkään ja meille on annettu tyhjiä lupauksia uudistamisesta, meidän yhteiskunnallisen asemamme ja ihmisoikeuksiemme parantamisesta sekä hyvinvointimme edistämisestä. Uudistus ei kuitenkaan auttaisi alle 18-vuotiaita, joka on täysin väärin. Jos joudumme 18-vuotiaiksi asti selviytymään, jos edes selviydymme sinne asti, ja sen jälkeen parantelemaan omia haavojamme... On vääryyttä, jos emme näe alle 18-vuotiaita tässä asiassa, Robin esitti kannanottonsa.