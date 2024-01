Traktorikuski jyräsi jalankulkijan liikennevaloissa – uhri havahtui, kun koira oli poliisin sylissä

Uhri leikattiin useasti

– [Syytetty] on kuljettanut raskasta työkonetta, ja tullessaan suojatielle hän on jatkanut matkaa, vaikkei hän auringonpaisteelta ole nähnyt eteensä kunnolla eikä havainnut liikennevaloja, taikka sitä, mikäli alueella on jalankulkijoita, tuomiossa todetaan.