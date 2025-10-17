Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Lapualla Etelä-Pohjanmaalla.
Pohjanmaan poliisilaitos sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen traktorin ja henkilöauton välisestä liikenneonnettomuudesta tänään perjantaina kello 16.52.
Onnettomuus oli tapahtunut Lapualla Siiriläntien ja Arorannantien risteyksessä.
Henkilöautossa oli onnettomuushetkellä kaksi ihmistä, joista toinen loukkaantui onnettomuudessa ja vietiin saamaan hoitoa sairaalaan.
Traktorissa matkusti vain sen kuljettaja. Hän menehtyi liikenneonnettomuudessa.
Poliisi on tapahtumapaikalla ja selvittää onnettomuuteen johtaneita tapahtumia.
