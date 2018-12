Yhdeksän kysymystä Trafin kohupalvelusta – Tämä on ongelmallisin piirre: "Henkilötunnuksen avulla voi ottaa esimerkiksi pikavippejä"

STT kokosi vastauksia keskeisiin kysymyksiin, mutta tiistaina Trafin tietojohtaja oli melko vaitonainen ja vetosi keskeneräiseen selvitykseen. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi maanantaina Viestintävirastolta selvitystä Trafin palveluiden tietosuojasta ja turvasta. Selvityksen on määrä olla valmis keskiviikkona.

Mitä tietoja Trafin palvelusta sai?



Miksi pelkällä henkilötunnuksella hakeminen on ongelmallista?



Hakkeri- ja tietoturvatapahtuma Disobeyn perustanut Benjamin Särkkä pitää tätä palvelun ongelmallisimpana seikkana, sillä henkilötunnuksen loppuosa on kohtuullisen helppo päätellä ja koneellisesti arvauksia pystyy tekemään nopeastikin.

Henkilötunnuksen loppuosaan kuuluu kolme numeroa ja tarkistusmerkki, jonka määrittelyyn on olemassa laskukaava. Viimeisen merkin laskukaava on esitelty Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla. Lisäksi verkosta löytyy kaavaa hyödyntäviä laskureita.

Mitä näillä tiedoilla pystyi tekemään?



Miksi palvelu mahdollisti tällaisen ja antoi hakea tietoja pelkällä henkilötunnuksella?



Mitä laki sanoo?



Liikennepalvelulaissa säädetään liikenteen rekisteristä ja tietojen luovuttamisesta. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada yksittäisluovutuksena tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa liikennevälinettä tai muusta henkilöluvan voimassaolosta ja laajuudesta etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella.

Miten tarkkaan palvelun rakentamisessa pohdittiin lain asettamia rajoja?



Trafi on kertonut aiemmin, että kuljettajatietopalvelua käynnistettäessä on arvioitu, että palvelu on lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen. Tietojohtaja Kenraali ei halunnut tiistaina ottaa tarkemmin kantaa tähänkään kysymykseen, vaan vetosi keskeneräiseen selvitykseen.