TPS menettämässä yllättävän tukipilarinsa – Tommi Miettinen odottaa "kauhulla" tulevaa

Vali on murtautunut TPS:n ykköstorjujaksi syksyn mittaan, kun aloittavaksi maalivahdiksi kauteen hankittu Filip Lindberg joutui sairastuneena sivuun ja kakkosvahti Eetu Anttila loukkaantui.

Viikonloppuna Vali torjui Palloseuralle tähän kauteen harvinaiset kolmen pisteen kotivoitot Lukkoa ja Ässiä vastaan. Päävalmentaja Tommi Miettinen on päättänyt luottaa nuorukaiseen senkin jälkeen, kun Anttila on palannut vahvuuteen ja Eetu Laurikainen käynyt tuurausapuna.

– Vali on tarttunut hienosti mahdollisuuksiinsa. Jos hän pelaa tällä tavalla, niin on selvää, että hän tulee pelaamaan. Minulle on ihan sama, mistä mies tulee ja minkä ikäinen. Parhaat siellä aina pelaa, Miettinen kommentoi Ässät-voiton jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.