TPS kiinnitti "monipuolisen" kanadalaishyökkääjän

27-vuotias kanadalainen on pelannut kaksi edellistä kautta Saksan pääsarjassa Wolfsburgin joukkueessa. Viime kaudella 47 runkosarjaottelussa syntyi 9 maalia ja yhteensä 23 tehopistettä. Hän on pelannut urallaan myös 22 NHL-ottelua Ottawa Senatorsin riveissä kaudella 2019–20.

– Kyseessä on oikealta ampuva hyvän kokoinen ja erittäin monipuolinen keskushyökkääjä, joka pelaa vahvasti molempiin suuntiin – hänellä on kyky tehdä peliä ja vahvuutena on lisäksi hyvä laukaus. Meille on myös tärkeää, että hän on hyvä luistelija ja parhaassa iässä eli pitäisi sopia hyvin joukkueemme rakennukseen. Monipuolinen on varmaan paras sana kuvaamaan häntä.