Toyotan MM-rallikuski avautui kovasta kohtalostaan: "Olen ollut todella stressaantunut"

Katsutan saldo kauden kymmenessä MM-rallissa on murheellinen. Kisa on jäänyt kesken viidesti, ja Toyotan molemmat osa-aikakuljettajat Sébastien Ogier ja Kalle Rovanperä ovat MM-pisteissä reilusti japanilaisen edellä.

Valmistajien pisteitä Katsuta on tuonut Toyotalle tällä kaudella yhteensä 36. Ajettujen kisojen (7 kpl) keskiarvo (5,1 pistettä) on Toyota- ja Hyundai-kuljettajista kaikkein huonoin.

– Tilanne on tuntunut hyvin vaikealta, ja tämä on ollut minulle erittäin kova paikka. Elämä on joskus kovaa, mutta täytyy vain jatkaa työntekoa, Katsuta sanoi Dirtfishille ja viittasi kohtaloonsa Chilen MM-rallia koskien.

– He kaikki ovat olleet aika pitkään mukana lajissa, ja heillä on runsaasti kokemusta tästä tiimistä ja muistakin kuljettajista. Se, miten he ovat auttaneet minua, on ollut upeaa. He ovat auttaneet minua oman ydinalueensa ulkopuolella henkilökohtaisella tasolla. Se vetää erittäin nöyräksi, ja olen iloinen, että minulla on heidät.