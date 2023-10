Toyotalta iso ilmoitus: Uusi ralliprojekti sai kuljettajat

Yamamoto ja Kogure ovat kuuluneet Toyotan ralliohjelmaan vuoden 2022 alusta lähtien, jolloin he siirtyivät Suomeen harjoittelemaan. Nyt osana Toyotan kehitysohjelmaa kaksikko nähdään tulevalla Toyotan upouuden Ralli2-auton ratissa.

Japanilaiskaksikon on määrä ajaa ensi kaudella pääosin Euroopassa ja tarkoituksena on ajaa myös joissakin WRC2-luokan kilpaluissa.

– He ovat tehneet hyvää työtä ohjelmassamme viimeisen kahden vuoden ajan. He ovat kehittyneet paljon. Nyt ohjelma muuttuu Yukin ja Hikarun osalta vaikeammaksi, kun he astuvat Ralli2-maailmaan. Kilpailu ja vauhti tulevat olemaan paljon kovempia, Toyotan kehitysohjelman pääohjaaja Mikko Hirvonen toteaa Toyotan tiedotteessa.