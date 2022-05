Toyota-tähti kuittasi napakasti puheet pakkovoitosta – "Se päättyy yleensä katastrofiin"

Walesilaiskuski pyrkii silti starttaamaan torstai-iltana käynnistyvään Portugalin MM-ralliin rennoin mielin. Lähtöpaikka kisaan on Evansin osalta täydellinen.

– Lähden tavoittelemaan joka rallista voittoa, joten ei tilanne siinä mielessä ole mitenkään erilainen. Jos lähtee pakkovoittoa tavoittelemaan, niin se päättyy yleensä katastrofiin. Varsinkin tämän tyyppisessä rallissa ei voi jokaisessa kohdassa vetää viimeisellä riskillä, sillä riski on iso, että maalia ei näe, Evans ruoti kisan aattona MTV Urheilulle.

– Yritän olla mahdollisimman kilpailukykyinen ja tietenkin voittaa. Kyseessä on löytää oikea balanssi riskien suhteen.

– Testeistä jäi aika hyvä fiilis, mutta yhden päivän aikana on mahdoton arvioida, miten pärjäämme muihin verrattuna. Olemme nyt ensimmäistä kertaa soralla ja oikeasti kuumissa olosuhteissa, joten kysymysmerkkejä on myös ilmassa, Evans myöntää.

Vaikka kausi on alkanut surkeasti, ei walesilaistähti ole vielä luovuttamassa MM-taistelua.

– Yhdeksän rallia on vielä jäljellä, joten mitä tahansa voi tapahtua. Totta kai olisin mieluiten paremmissa asemissa MM-sarjassa, mutta tilanne on tämä. En ole sillä mielellä, että kauteni olisi ohi. Matkaa on paljon jäljellä ja pitää vain keskittyä yhteen ralliin kerralla, Evans summaa.