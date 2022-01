Tour de Skin koronakupla puhkesi – asiantuntijan mukaan tapauksella on raju vaikutus urheilijoihin: "Tämä on tiukka paikka"

Isometsä uskoo, että tapaus jättää jäljen urheilijoihin, kun kauden kohokohtaan, Pekingin olympialaisten alkuun on reilu kuukausi.

– Voisin ajatella, että kun ollaan hotellissa, jossa tartuntoja on ollut, pieni pelkotila siinä iskee päälle, Isometsä sanoo.

– Se syö henkisesti valmistautumista. Pientä pelkoa on koko ajan ilmassa. Sitä pelkoa on ihan kaikilla, mutta kun se konkretisoituu niin, että sitä (koronaa) on ollut samassa aamupalapöydässä, pelko voi olla vähän kovempi vielä. Kyllä nämä ovat asioita, jotka varmasti vaikuttavat.