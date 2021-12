Suomen hotellissa todettiin perjantaina koronavirustartunta, kun Norjan yleisradioyhtiön NRK:n työntekijän koronavirustesti osoittautui positiiviseksi . Ruotsin hiihtoliiton tiedotteen mukaan koronatapauksia on ollut kaksi.

Kaikkonen kertoo, että hotellitilanne Oberstdorfissa on siinä määrin hankala koronatilanteen ja turistimäärien vuoksi, että hotellia vaihtamalla suomalaiset olisivat voineet joutua vielä nykyistäkin hotellia kauemmaksi kisapaikoilta.

– Nekin on onneksi järjestetty niin, että joukkueilla on omat erilliset buffettit, tila, missä ruokailla ja nimetyt pöydät, että pystyy pitämään välimatkoja muihin. Sen ansiosta, että on erillinen buffetti, ei ole tapahtunut lähikontaktia näiden median edustajien kanssa, joilla tartunnat todettiin.