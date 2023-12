Tour de Ski tuo mukanaan kutkuttavan mausteen – Jari Isometsä: “Pakka kääntyy täysin”

Lauantaina alkava Tour de Ski hiihdetään Keski-Euroopassa, missä lumi on täysin erilaista kuin tähänastisissa maailmancupin kilpailuissa. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa hiihdettiin pakkassäässä tai vesikelissä. MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsän mukaan Tour de Skillä tarvitaan huollon osalta täyskäännös.

– Pakka kääntyy täysin. Skandinaavista vitilunta tai vesikeliä ei kumpaakaan ole tiedossa. Keski-Euroopassa lumi on täysin erilaista ja siellä paistaa aurinko. Voi olla aamulla 10 pakkasta ja illalla 10 lämmintä. Uusi maailma, uudet voiteet, uudet kuviot ja varmasti uudet suksetkin käytössä, Isometsä luettelee.

Tilanne ei kuitenkaan ole maajoukkueille uusi. Kaikilla on vuosien ja vuosikymmenten kokemus erilaisista lumista. Nyt täksi kaudeksi tullut voideuudistus saattaa kuitenkin sekoittaa pakkaa.

Isometsä arvelee, että suksi ei välttämättä ole ollut niin huono, mitä välillä on annettu ymmärtää.

– Jos ei urheilijan kuntotaso ole ihan sitä, mitä odottaa, niin aika usein käy niin, että syytä haetaan suksesta. Mikä todellinen tilanne on, on vaikea lähteä arvioimaan, karpaasi pyörittelee.

– En usko että suomalaisilla on huollossa sen kummempia ongelmia kuin kellään muullakaan.

Ranskan joukkue on Isometsän mukaan ollut alkukauden perusteella pahasti kuutamolla.

– Suurin voiteluepäonnistuja on ollut Ranska ja jollain muotoa myös Italia. Voi olla että kun päästään heidän kotikentälleen, he nostavat päätään.

Suksi on pelannut

On kuitenkin selvää, että pari maata on onnistunut Suomea paremmin suksien huollossa. Suksien lisäksi Saksan ja Yhdysvaltojen urheilijat ovat olleet vahvassa iskussa.

– Ei se ole mikään yllätys, varsinkin jos on maastohiihtoa tarkemmin seurannut. Siellä on nuorten puolella niitetty menestystä jo monta vuotta ja nyt se alkaa näkyä aikuisten sarjassa, Isometsä toteaa.

Myös saksalaisten meno, erityisesti naisten puolella, on ollut silmiinpistävää. Victoria Carl otti jopa maailmancupin osakilpailuvoiton perinteisen kympillä Trondheimissa.

– Hän on ollut hyvä jo aikaisemmin. Ei voitto selity pelkästään hyvällä suksella, vaan hän osoitti jo Östersundin palkintosijalla olevansa hyvässä kunnossa, Isometsä sanoo.

– Katharina Hennig on myös kova tekijä, jos hän on toipunut koronasta.

– Suomalaisittain Tour kulminoituu näihin kahteen urheilijaan. Historiaa silmällä pitäen Kristan pitäisi olla paras, mutta Kertun kunto on tällä hetkellä vakuuttavin, Isometsä analysoi.

– Näiden kahden hiihtäjän kohdalla on aina odotuksia, mutta kyllä palkintopallille sijoittuminen kokonaiskisassa olisi kova yllätys. Alkukausi on näyttänyt, että ajallisesti on oltu aika kaukana.