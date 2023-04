Tottenhamille takaisku taistelussa Mestarien liiga -paikoista – viime hetkillä kolahti

Tasapelin myötä Tottenhamilla on tiukat paikat pysyä liigan neljän parhaan joukkueen joukossa ja päästä ensi kauden Mestarien liigaan. Tottenham on tasapisteissä Newcastlen ja Manchester Unitedin kanssa, mutta jälkimmäiset ovat pelanneet kaksi peliä vähemmän kuin Tottenham. Evertonille tasapeli taas riittää pitämään joukkueen poissa putoamispaikoilta Valioliigasta. Everton on nyt 15. sijalla.