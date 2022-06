Toto Wolffilla selitys Lewis Hamiltonin heikolle vauhdille

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff on antanut selityksen Hamiltonin vauhdin puuttumiselle. Hänen mukaansa Hamilton ja Russell ovat ajaneet eri säädöillä viimeisissä kilpailuissa.

Mercedes on yrittänyt ratkaista autojen pomppimisongelmaa, joka on vaivannut tallia koko kauden. Kun talli ei ole voinut testata autoaan kilpailujen välillä, on se kokeillut uusia osia ja asetuksia harjoituksissa.