Lewis Hamilton kärsinyt kovista kivuista – iltapäivän F1-kisasta tulossa karmea koettelemus

Ongelmia on pahentanut Mercedeksen jälleen voimistunut pomppiva liike suorilla ajettaessa. Talli ei vieläkään onnistunut ratkaisemaan uusien autojen aiheuttamaa aerodynaamista ongelmaa.

Mercedes sai jo hetkellisesti ilmiön hallintaansa, mutta Bakun katuradalla höykytys on jatkunut samanlaisena kuin alkukaudesta. Autoa ei voida säätää ajettavaksi niin alhaalla kuin suorituskyvyn maksimointi vaatisi.

– Se on hullua, koska Barcelonassa meillä ei ollut sitä yhtään, ja sitten kaikkialla muualla on ollut. Se on siis ilmiö, jonka ratkaisemista emme vain saa päähämme.