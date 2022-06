F1-autojen pomppinen on jo brutaalia – tähtikuski varoittaa turmasta: "Hädin tuskin näen, milloin pitää jarruttaa"

Pomppimisefektin kanssa on taisteltu pitkin kautta.

– Olemme nyt erittäin lähellä maata ja meno on brutaalia. Hädin tuskin näen, milloin pitää jarruttaa, koska auto pomppii niin paljon. Enkä usko, että meidän auto on ainoa, Russell sanoo.

Mercedes on ollut koko kauden vaikeuksissa, eikä se ole pystynyt haastamaan tämän kauden kärkitalleja Red Bullia ja Ferraria.

– Luulen, että noin puolet autoista on samassa tilanteessa. Luultavasti Ferrarillakin on sama ongelma, mutta he saavat auton silti toimimaan, Russell pohtii.