Toto Wolff kohahdutti vihjailuillaan Lewis Hamiltonista – Ossi Oikariselta tärkeä huomio: "Jos prosessin lopputulos on täysi nolla"

Formula ykkösissä on kuohunut viime päivien aikana Abu Dhabin päätösosakilpailun tapahtumien johdosta. Mercedeksen tallipomo Toto Wolff vihjaili, että Lewis Hamilton saattaisi päättää uransa tähän kauteen. C Moren asiantuntija Ossi Oikarinen uskoo, että Hamiltonille on nyt tärkeämpää prosessin kulku.