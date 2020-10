Tor-verkolla Suomessa päivittäin noin 20 000 käyttäjää – Vastaamon tapaus ei ole johtanut käyttäjämäärien kasvuun

Tor-ohjelmisto mahdollistaa internetin anonyymin käytön, minkä vuoksi Tor-verkko on ollut myös rikollisten suosiossa.

Maailmanlaajuisesti Tor-verkolla on Nurmen mukaan noin kaksi miljoonaa käyttäjää. Tor-verkon ohella internetissä on muitakin anonymiteetin takaavia järjestelmiä, mutta Tor on niistä selvästi suosituin.