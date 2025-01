Topi Borg kertoo Kirjolla-sarjan mukanaan tuomasta suosiosta – Sointu-sisko: "Topilla on ollut ihailijoita"

Sointu ja Topi Borg saapuivat yhdessä Kultainen Venla -gaalaan.

Kultainen Venla -gaalaa juhlitaan tänään perjantaina 17. tammikuuta Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa. Gaalassa palkitaan vuoden 2024 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät.

Yrittäjä Sointu Borg ja hänen veljensä, Ylen Kirjolla-tv-sarjasta tuttu Topi Borg saapuivat yhdessä gaalan punaiselle matolle. MTV Uutisten haastatteluun saapuessaan Topi ojensi viime vuotiseen tapaansa suklaata kuvaajalle.

Topi kertoi, että kerää myös tämän vuoden Kultainen Venla -gaalassa nimikirjoituksia, kuten hän teki viime vuonnakin.

– Aku Louhimies on tuossa ja haluan nimmarin, mutta olen kärsivällinen! hän sanoi.

– Varmasti saat myöhemmin, Sointu lohdutti.

Kirjolla-sarja palkittiin viime vuoden Kultainen Venla -gaalassa Vuoden seurantarealityna ja Vuoden ohjelmana. Topi muisteli viimevuotista gaalaa kertoen, että oli palkinnoista erittäin onnellinen.

– Tuntui, että tulivuori oli räjähtänyt sydäntäni vasten, hän kertasi.

– Viime vuosi oli aivan mahtava. Siinä oli niin paljon tunteita ja Topi näytti kaikki tunteensa, mikä oli ihan mahtavaa. Se oli ikimuistoista, Sointu komppasi.

Topista tuli Kirjolla-sarjan myötä koko kansan tuntema tv-kasvo. Miehen mukaan suosio ei kuitenkaan ole muuttanut millään lailla hänen ja Soinnun välejä sisaruksina.

– Hän on suurin tukijani ja oppaani, kuten aina, Topi sanoi siskostaan.

– On ollut hienoa seurata Topin uraa. Kirja on tulossa ja kaikkia makeita projekteja. Se on mahtavaa, Sointu kertoi.

Topi kertoi, että ihmiset tunnistavat hänet esimerkiksi työpaikalla. Yksi kohtaaminen on piirtynyt hänen mieleensä hieman ainutlaatuisempana.

– Mutta en halua tulimyrskyä netissä, joten en kerro sitä, hän sanoi.

– Sanotaanko näin, että Topilla on ollut ihailijoita. Olemme käyneet läpi sitä, että jos tulee erilaisia kohtaamisia, niin miten kannattaa sanoa, Sointu kertoi.