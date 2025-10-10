Hallitseva mestari Jokerit hävisi jo kolmannen kerran putkeen Mestiksessä, kun Joensuun Kiekko-Pojat oli parempi perjantai-iltana. Päävalmentaja Tomek Valtonen antoi kovaa kritiikkiä omilleen 3–4-tappion jälkeen.

Jokerit tuli Joensuussa vielä 3–3-lukemiin 52 minuutin kohdalla, mutta kotijoukkue iski voittomaalin Niko Mikkolan toimesta viitisen minuuttia ennen loppua.

Tappio on Jokereille jo kolmas putkeen. Joukkue on nyt sarjassa sijalla seitsemän. JoKP painelee kärjessä.

– Se tyyli millä hävittiin, harmittaa tosi paljon. Jos miettii kahta ensimmäistä maalia, niin me ei mennä kiekon eteen. Me ollaan niin hyviä, ettei meidän tartte mennä kiekon eteen. Aivan älyttömiä jäähyjä, Jokerien päävalmentaja Tomek Valtonen paasasi pelin jälkeen.

– Perusasiat ja perusarvot, mitä tänään ei ensimmäistä kertaa valitettavasti näkynyt. Ei todellakaan hyvä fiilis jäänyt. En missään nimessä ole tyytyväinen, että miten pelattiin, Valtonen jatkoi.

Jokerien kausi jatkuu heti huomenna IPK:n vieraana Iisalmessa. JoKp huilaa.