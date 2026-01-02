Näyttelijäpariskunta Tom Hiddleston ja Zawe Ashton ovat saaneet perheenlisäystä.
Näyttelijät Tom Hiddleston ja Zawe Ashton ovat saaneet toisen lapsensa. Hiddleston vahvisti asian GQ-lehden haastattelussa.
Hän ei paljastanut pienokaisen tarkkaan syntymäpäivää, mutta kertoi sen olevan joulukuun alussa.
Hiddleston, 44, ja Ashton, 41, tapasivat 2019 Betrayal-näytelmän kuvauksissa. Pari kihlautui vuonna 2022 ja samana vuonna saivat ensimmäisen lapsensa.
Hilddleston tunnetaan parhaiten roolistaan Avengers-elokuvasarjan Lokina.