Downton Abbey -sarjasta tuttu Michelle Dockery odottaa ensimmäistä lastaan.
Suosikkisarja Downton Abbeysta tunnettu näyttelijä Michelle Dockery, 43, on raskaana.
Hän odottaa ensimmäistä lastaan aviomiehensä tuottaja Jasper Waller-Bridgen kanssa. Tähti paljasti ilouutisen Downton Abbey: Viimeinen näytös -elokuvan maailmanensi-illassa Lontoossa.
Dockeryn vaaleansininen, vartalonmyötäinen iltapuku paljasti kauniisti pyöristyneen vatsan.
Copyright © 2025 BACKGRID UK
Pari ilmoitti kihlauksestaan tammikuussa 2022 ja meni naimisiin syyskuussa 2023.
Dockery oli aiemmin kihloissa PR-johtaja John Dineenin kanssa, joka kuoli harvinaiseen syöpään vain 34-vuotiaana vuonna 2015. Dineen sai diagnoosin samana vuonna.
Downton Abbeyssa Dockery näyttelee Lady Mary Crawleyta.
Lähde: People