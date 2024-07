Tokiossa Ella Junnilaa ahdisti – nyt tilanne on toinen: "Olen riittävän vanha"

Nyt alla on myös SE-tulos 197 Paavo Nurmi Gamesista. Junnila on omien sanojensa mukaan tällä kertaa valmiimpi. Hän lähtee olympialaisiin nauttimaan, mahdollisuuksien kautta ja ilman pelkoa.

– Koen että se on tosi vapauttavaa. Koen olevani riittävän vanha, että osaan relata sen kanssa. Teen tätä kuitenkin itselleni. Kun lähtee siitä lähtökohdasta, että tykkää tästä, ei ole kuin voitettavaa. Tiedän että on isoja mahdollisuuksia, mitä voidaan ottaa, ja uskon, että kykenen siihen, Junnila kertoo.

Hyppy on kulkenut kesällä melko hyvin. Rooman EM-kisoissa syntyi tulos 193 ja sen jälkeen mainittu komea Suomen ennätys. Sen jälkeen tulostaso on tosin pysynyt alhaisena. Hyvien tulosten taustalla on pitkä yhteistyö valmentaja Tuomas Sallisen kanssa ja ehjä harjoituskausi.