Toisilla on kissa, huippufutarin äidillä oli leijona – "Talvella kävivät pulkkamäessä sen kanssa"

Sveitsin naisten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Alayah Pilgrimin äidin kotona kasvoi leijona.

Toisilla on lemmikkeinä koiria, toisilla kissoja. Kissaeläin tepasteli aikanaan Alayah Pilgrimin, 22, äidinkin perheessä, mutta ei se tavanomaisin, vaan leijona.

EM-kisojen emäntämaa Sveitsin jalkapallomaajoukkueessa pelaava hyökkääjä vahvisti tarinan todeksi sveitsiläislehti Blickin siitä kysyessä.

Alayah Pilgrimin isoisä Jürg Pilgrim työskenteli aikanaan sirkuksen asianajajana, ja hänelle tarjottiin mahdollisuutta leijonaan.

Kyseinen Mauzli-niminen leijona sai kasvaa Pilgrimien perheen luona. Sen kanssa eli myös Pilgrimin äiti.

– Talvella he kävivät pulkkamäessä sen kanssa, Alayah Pilgrim kertoi.

Alayahin isoisä työskenteli koulutoimenjohtajana ja kulki Alayahin mukaan opinahjoon leijona hihnassa.

Leijona päädyttiin sittemmin lopettamaan, kun sen selkä oli murtunut eläimen pudottua häkistä.

Mauzli kuitenkin on yhä näkyvillä. Se on täytettynä Alayahin äidin talon sisäänkäynnin luona "murtovarkaiden pelotteena".

Myös vaikuttaja

Kuvan leijona ei liity tapaukseen.Credit: Roop Dey / Alamy Stock Photo

Sveitsin Murissa syntyneellä Alayah Pilgrimillä on sveitsiläinen äiti ja marokkolainen isä. Sveitsiläispelaaja on edustanut italialaista AS Romaa viime vuodesta lähtien.

Pilgrim pääsi Sveitsin kaikissa kolmessa EM-lohkovaiheen ottelussa kentälle vaihdosta toisen puoliajan aikana, mukaan lukien Suomi-matsi, jossa Sveitsi nousi 1–1-tasapeliin dramaattisesti lisäajalla ja kairasi Helmarien nenän edestä lohkon toisen pudotuspelipaikan.

Pilgrim on toistaiseksi tehnyt turnauksessa yhden maalin.

Alayah Pilgrim poseerasi fanien kanssa, kun Sveitsi oli kairannut lisäajan tasoituksella tasapelin Suomea vastaan ja saavuttanut pudotuspelipaikan./All Over Press

Jalkapalloilija toimii myös vaikuttajana. Hänellä on Instagramissa yli 500 000 seuraajaa.